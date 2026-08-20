Rekonstrukcija vodovodne mreže

Radovi na izgradnji nove vodovodne mreže u Ulici Petra Preradovića u Sremskoj Mitrovici odvijaju se prema planiranoj dinamici. Predviđena je zamena starog cevovoda novim, ukupne dužine 2.250 metara, kao i izrada novih priključaka za 135 objekata i domaćinstava. Do sada je izgrađeno oko 900 metara mreže i rekonstruisana 32 kućna priključka. Radovi se trenutno izvode na kružnom toku kod „Ankice”, gde se gradi prelaz vodovodne mreže ispod raskrsnice i novo čvorno mesto. Nakon toga sledi nastavak rekonstrukcije kućnih priključaka, a cilj radova je unapređenje kvaliteta vodosnabdevanja i komunalnih usluga u ovom delu grada.