Deset klubova u borbi za bodove (Video)

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Prvenstvo počinje 29. i 30. avgusta, dok će jesenji deo sezone biti završen utakmicama 24. i 25. oktobra. Početkom nedelje održana je konferencija klubova Gradske fudbalske lige Sremska Mitrovica, koja će u predstojećoj sezoni brojati deset članova. U društvo gradskih ligaša vraćaju se Graničar iz Kuzmina i OFK Bosut iz Bosuta, koji su prethodne sezone nastupali u Međuopštinskoj ligi Srem – Zapad, dok će se ove godine za bodove boriti i FK Srem iz Sremske Rače. Izvučeni su takmičarski brojevi i utvrđen raspored prvog kola, a poznata su i službena lica koja će biti zadužena za vođenje. Komesar za takmičenje je Goran Arbanovski, Bojan Selaković biće zadužen za suđenje, dok će dužnost disciplinskog komesara obavljati Sava Stojčević. Odlukom Izvršnog odbora Gradskog fudbalskog saveza Sremska Mitrovica, ovom prilikom svim klubovima Gradske lige podeljene su lopte za igru, kao vid podrške njihovom radu i takmičenju.

Prvenstvo počinje 29. i 30. avgusta, dok će jesenji deo sezone biti završen utakmicama 24. i 25. oktobra.

Parovi prvog kola:

FK Sloboda (Šašinci) – FK Borac (Veliki Radinci)

FK Graničar (Kuzmin) – OFK Bosut (Bosut)

FK Sremac (Jarak) – FK Srem 1956 (Sremska Rača)

FK Planinac (Ležimir) – FK Sparta (Grgurevci)

FK Sloga (Čalma) – FK BSK (Bešenovo)

(Redakcija)