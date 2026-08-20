Bina spremna za Scena fest

Na Trgu kod Pošte u Inđiji u toku je postavljanje bine za ovogodišnji Scena fest, koji će od 21. do 23. avgusta doneti tri večeri muzike i zabave. Radovi i pripreme uveliko su u toku, a centralni gradski trg uskoro će biti spreman za festivalske programe i brojne posetioce koji se očekuju tokom manifestacije. Zbog postavljanja bine i pripreme prostora, saobraćaj u tom delu šetališta zatvoren je do 24. avgusta. Građanima se preporučuje da koriste alternativne pravce i obrate pažnju na privremenu signalizaciju. Inđija se tako priprema za još jedno izdanje Scena festa, koji će i ove godine obeležiti kraj leta u gradu.