“Vinarska noć” oduševila ŠIđane

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Šid je još jednom bio mesto okupljanja ljubitelja vina, muzike i dobre atmosfere. Ovogodišnja Vinarska noć okupila je brojne posetioce u Karađorđevoj ulici, uz bogatu ponudu vina, sremačkih specijaliteta i muziku orkestra „Fenjer”. Posebnu pažnju privukle su vinarije iz regiona, koje su svojim vinima upotpunile ponudu i dale dodatni pečat ovoj manifestaciji. Uz vino, gastronomsku ponudu i muziku, posetioci su uživali u večeri koja je još jednom potvrdila značaj Vinarske noći u okviru Šidskog kulturnog leta.