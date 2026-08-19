Uspešna sezona Inđijskog bazena (Video)

Nešto više od deset dana ostalo je do zatvaranja kupališne sezone na gradskom bazenu u Inđiji. I ovog leta, bazen je bio jedno od omiljenih mesta za predah i osveženje, a sezona protiče u znaku dobre posećenosti i brojnih sadržaja za sugrađane. Do zvaničnog zatvaranja ostalo je još dovoljno vremena da posetioci iskoriste preostale tople dane i uživaju na bazenu. Nakon još jedne uspešne sezone, gradski bazen polako privodi kraju ovogodišnji rad, uz očekivanje da će i narednog leta biti mesto okupljanja i odmora za građane Inđije.

Željka Mijalčić