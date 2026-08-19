Groznica Zapadnog Nila stigla u Vojvodinu

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Na teritoriji AP Vojvodine groznica Zapadnog Nila registrovana je kod četvoro ljudi.

Prema podacima dobijenim epidemiološkim nadzorom, na teritoriji AP Vojvodine, do 16. avgusta registrovana su ukupno četiri potvrđena slučaja groznice zapadnog Nila , od kojih su dva sa prebivalištem u Srednjem Banatu i dva u Južnom Banatu, navedeno je na sajtu Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

Među obolelima su tri osobe muškog i jedna osoba ženskog pola, a prosečna starost obolelih je 52 godine. Kako je navedeno, u pitanju je neuroinvazivni oblik bolesti (upala mozga i/ili moždanica) zbog čega su pacijenti lečeni ili se još uvek leče u bolničkim uslovima. Groznica Zapadnog Nila je sezonsko oboljenje koje se prenosi ubodom zaraženog komarca. Bolest se na našem podneblju registruje u periodu od juna do novembra. Ukoliko se jave simptomi bolesti, potrebno je javiti se svom lekaru. Konačnu dijagnozu bolesti postavlja specijalista infektolog nadležne bolnice na osnovu kliničke slike i laboratorijskog testiranja uzoraka pacijenata. Teže , neuroinvazivne forme bolesti zahtevaju bolničko lečenje.