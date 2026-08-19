Građani sa direktorkom Doma zdravlja Pećinci

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Od petka, 21. avgusta, građanima opštine Pećinci biće omogućeno da svakog petka direktno razgovaraju sa direktorkom Doma zdravlja „Dr Dragan Funduk” o problemima i pitanjima u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite. Razgovori će biti organizovani od 11 do 14 časova, a građani će imati priliku da iznesu svoje probleme, pitanja i sugestije u vezi sa radom zdravstvene ustanove i ostvarivanjem prava na zdravstvenu zaštitu. Ovakav način komunikacije trebalo bi da doprinosi boljem informisanju građana i direktnijem rešavanju pitanja koja se odnose na zdravstvene usluge.