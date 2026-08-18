Obustava saobraćaja u Golubinačkoj ulici

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Zbog radova na ugradnji asfaltnih slojeva u okviru rekonstrukcije Golubinačke ulice u Šimanovcima, biće uvedena privremena obustava saobraćaja na delu ulice na kojem se izvode radovi. Obustava počinje u utorak, 18. avgusta, i trajaće tokom svetlog dela dana, od 8 do 18 časova. Radovi će se izvoditi ukupno četiri radna dana u narednih 15 dana, ali ne u kontinuitetu. Građani će o terminima izvođenja radova biti blagovremeno obaveštavani. Vozačima se preporučuje da koriste alternativne pravce i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.