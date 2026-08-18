Magnetna rezonanca u Mitrovačkoj bolnici

Magnetna rezonanca trebala bi da stigne u Opštu bolnicu u Sremskoj Mitrovici 5. septembra, a prema najavi gradonačelnika Sremske Mitrovice, Branislava Nedimovića, uređaj bi do 1. novembra trebao da bude u funkciji. Nedimović je istakao da će nakon dopremanja uslediti instalacija uređaja, obuka zaposlenih i sve neophodne pripreme kako bi sistem mogao da počne sa radom u najavljenom roku. Time bi građanima Sremske Mitrovice i okolnih mesta trebalo da bude omogućeno obavljanje pregleda magnetnom rezonancom u lokalnoj zdravstvenoj ustanovi, bez potrebe za odlaskom u druge gradove. Dolazak uređaja predstavlja značajan korak u unapređenju dijagnostike i zdravstvene zaštite na području Sremske Mitrovice.