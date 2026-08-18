Aco Pejović 19. avgusta u Šidu

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U okviru Šidskog kulturnog leta 2026, u sredu, 19. avgusta, biće održan veliki koncert Ace Pejovića u Karađorđevoj ulici u Šidu. Koncert počinje u 21 čas, a ulaz je besplatan. Organizatori očekuju veliki broj posetilaca, a nastup popularnog pevača biće jedan od centralnih muzičkih događaja ovogodišnje manifestacije. Šidsko kulturno leto donosi različite kulturne, umetničke i zabavne sadržaje, a koncert Ace Pejovića biće prilika da Šiđani i gosti grada uživaju u poznatim hitovima i večeri posvećenoj muzici i zabavi.