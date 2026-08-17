PRODUKTNA BERZA: Smanjena tražnja za kukuruzom (Video)

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Tokom prethodne nedelje, na Produktnoj berzi, registrovane su prve ponude suncokreta novog roda. Sa 81% udela u ukupnom nedeljnom prometu, pšenica je zauzela dominantno mesto u trgovanju.

KUKURUZ :

Tržište kukuruza, kao i tokom prethodnog perioda, karakterisala je smanjena tražnja. Interesovanje kupaca mahom je bilo usmereno na kukuruz sa aflatoksinom do 20 ppb, a kako su cene u ponudi bile iznad nivoa prihvatljivog za kupce, trgovina ovakvom robom nije realizovana. Kupoprodajni ugovori zaključeni su za kukuruz bez analize na aflatoksin, po ceni od 20,30 do 20,50 din/kg bez PDV-a. Prosečna cena iznosila je 20,40 din/kg bez PDV-a (22,44 din/kg sa PDV-om).

PŠENICA:

Pšenicom se trgovalo po ceni od 19,80 din/kg bez PDV-a (21,78 din/kg sa PDV-om), što ujedno predstavlja i ponder cenu. Tražnja je prvenstveno bila izražena od strane izvoznika i trgovaca. Izuzetno nizak vodostaj Dunava nastavlja da otežava rečni transport robe, te je kod izvoznika na luke naglasak bio na robi sa rokovima isporuke u septembru i oktobru. Sa druge strane, ponuđači su težili da pšenicu prodaju za promptnu isporuku, što je rezultiralo izostankom trgovanja na paritetu CPT luka.

STOČNI JEČAM:

Kada je reč o stočnom ječmu, ovo tržište obeležila je smanjena aktivnost i kupovne i prodajne strane, što se odrazilo i na promet. Ovom žitaricom trgovalo se na paritetu CPT kupac po ceni od 18,50 din/kg bez PDV-a.

ULJANA REPICA:

Na tržištu uljane repice ponuda je bila konstantna, izražena po ceni od 470 do 490 eur/t bez PDV-a. Interesovanje kupaca bilo je smanjeno i na nižem cenovnom nivou u odnosu na ponudu, u intervalu od 450 do 465 eur/t bez PDV-a. Trgovanje je izostalo.

SUNCOKRET:

Tokom prethodne nedelje zabeležene su prve ponude suncokreta novog roda. Ponuda formirana u cenovnom opsegu od 450 do 480 eur/t bez PDV-a nije rezultirala zaključenjem berzanskih ugovora. Cenovni nivo tražnje registrovan je u rasponu od 430 do 445 eur/t bez PDV-a.

(Redakcija)