Maradičani odoleli “favoritu” (Video)

U subotu je otvorena nova fudbalska sezona Sremske područne lige utakmicama u Rumi i Nikincima. Dva meča, dve pobede domaćina duela.
U nedelju, na svom fudbalskom debiju posle nekoliko decenija pauze, maradička Sloga je upisala prvi bod u Sremskoj područnoj ligi. I to u meču protiv favorizovanog sastava iz Martinaca.
Rezultati utakmica 1. kola:
1. MAJ RUMA – RADNIČKI 1910 ŠID (5-1)
POLET NIKINCI – KAMENI AŠANJA (1-0)
HAJDUK VIŠNJIĆEVO – PARTIZAN VITOJEVCI (3-1)
JEDINSTVO RUMA – TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA (3-2)
HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI – NAPREDAK POPINCI (2-0)
SLOGA MARADIK – BORAC 1925 MARTINCI (0-0)
LJUKOVO – POLET NOVI KARLOVCI (0-2)
ČSK ČORTANOVCI 1939 – SREMAC VOJKA (1-1)
(Redakcija)