Izmena režima saobraćaja

Vesti Sremska Mitrovica | August 11, 2026

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Do 3.9.2026. godine, na snazi je izmena režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 19, deonica Kuzmin (Sr. Mitrovica) – granica SRB/BiH (Sremska Rača), zbog izvođenja radova na izgradnji novog graničnog prelaza na državnom putu I A reda broj 7. Za vreme izvođenja radova postavljena je signalizacija koja blagovremeno upozorava na opasnost zbog spajanja sporednog puta sa državnim putem i na suženje kolovoza. Iz Puteva Srbije mole učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

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