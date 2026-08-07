Apel za racionalnu potrošnju vode

Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija” uputilo je apel građanima i privrednim subjektima s teritorije pećinačke opštine da vodu iz mesnih vodovoda ne koriste za zalivanje bašta, rasadnika, travnjaka i za rashlađivanje prostora, jer nenamensko trošenje vode tokom letnjeg perioda dovodi do opadanja pritiska u vodovodnim mrežama, što otežava vodosnabdevanje. JKP „Vodovod i kanalizacija” stoga apeluje na građane i privrednike da racionalno i namenski koriste vodu iz vodovodnih mreža kako bismo svi imali redovno vodosnabdevanje. U protivnom, JKP VIK biće primorano da u naseljima u kojima potrošnja drastično prevazilazi kapacitete sistema uvede restrikcije na dnevnom nivou kako bi sprečilo kolaps sistema vodosnabdevanja.