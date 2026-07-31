Pojačan saobraćaj ka granicama pred vikend

Aktuelno Vesti Šid | July 31, 2026

Poslednjeg julskog dana, koji ujedno označava početak vikenda i smenu turista, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na graničnim prelazima Batrovci i Šid. Za putnička vozila trenutno nema dužih zadržavanja, ali se tokom dana i u večernjim satima vikenda očekuje formiranje kolona zbog povećanog broja putnika koji kreću na odmor ili se vraćaju sa letovanja. Na izlazu iz Srbije, teretna vozila i dalje beleže višesatna čekanja, dok se vozačima putničkih automobila savetuje da pre polaska provere stanje na graničnim prelazima i računaju na moguće gužve usled pojačanog vikend saobraćaja.

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