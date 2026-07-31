Digitalni mamograf povećao broj pregleda u Rumi

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Od kada je u februaru 2024. godine u Domu zdravlja „Ruma” pušten u rad savremeni digitalni mamograf, značajno je povećan broj preventivnih pregleda dojke. Dok je ranije godišnje obavljano oko 700 mamografija, tokom 2024. realizovano je 1.149 pregleda, a u 2025. godini 1.194. Pozitivan trend nastavljen je i ove godine, pa je zaključno sa 30. junom obavljeno 643 skrining pregleda. U Domu zdravlja ističu da je nova oprema omogućila bržu i precizniju dijagnostiku, kraće čekanje na rezultate i efikasnije rano otkrivanje karcinoma dojke.