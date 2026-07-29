Ispravna voda za kupanje u Savi

JKP „Komunalije” Sremska Mitrovica saopštilo je da je, prema analizi Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica od 22. jula 2026. godine, voda u reci Savi na gradskoj plaži bezbedna za kupanje. Uzorci su uzeti na Maloj plaži, na početku plaže i na lokalitetu „Dispanzer”, a analiza je pokazala da voda ispunjava propisane fizičko-hemijske i mikrobiološke standarde. Iz Zavoda za javno zdravlje i JKP „Komunalije” apeluju na građane da se pridržavaju preporuka za bezbedno kupanje i pravila ponašanja na gradskoj plaži.