Počelo “Dečije kulturno leto 2026” u Šidu (Video)

Najmlađi sugrađani opštine Šid uživali su u atraktivnim cirkuskim akrobacijama i predstavi „Cirkone”, koje su zvanično označile početak manifestacije „Dečije kulturno leto 2026″. Manifestacija, u organizaciji Kulturnog centra i Turističke organizacije opštine Šid, tokom narednih dana doneće bogat program namenjen deci – bioskopske projekcije na otvorenom, sportski takmičarski dan i tradicionalni pena parti. Programi se održavaju svakog dana od 20 časova na Trgu kulture, uz besplatne kokice, limunadu i sladoled za sve najmlađe posetioce.
28. JUL (UTORAK)
BIOSKOP NA OTVORENOM: „MAŠA I MEDVED – JOŠ ZABAVNIJE”
29. JUL (SREDA)
BIOSKOP NA OTVORENOM: „HAJDUK U BEOGRADU”
30. JUL (ČETVRTAK)
BIOSKOP NA OTVORENOM: „DUŠICA ELI”
31. JUL (PETAK)
SPORTSKI TAKMIČARSKI DAN I DODELA NAGRADA NAJUSPEŠNIJIMA
1. AVGUST (SUBOTA)
PENA PARTI OD 20 ČASOVA