Aks u Sremu se stabilizuje (Video)

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Situacija sa afričkom kugom svinja na području Srema postepeno se smiruje, ali oprez i dalje ostaje na snazi.

Kako je rekao načelnik Gradske uprave za poljoprivredu Radosav Panić, na teritoriji Sremske Mitrovice bolest je i dalje prisutna u mačvanskim selima Noćaj i Salaš Noćajski, gde se na svaka dva do tri dana registruju nova žarišta na manjim gazdinstvima. Za sada nema širenja zaraze na druga sela. Na ulazima u naselja postavljene su table upozorenja zbog pojave afričke kuge svinja, dok su oznake postavljene i na zaraženim domaćinstvima.

U opštini Ruma situacija se takođe postepeno stabilizuje, ali je vanredna situacija i dalje na snazi. Predsednik Opštine Ruma Dušan Ljubišić apelovao je na stočare da dosledno poštuju sve propisane mere i da uginule svinje ne odlažu na nepropisnim mestima, već da o svakom slučaju odmah obaveste nadležne veterinarske službe. Kako je istakao, broj novih prijavljenih slučajeva poslednjih dana opada, što uliva nadu da će se, uz poštovanje svih mera, zaraza uskoro staviti pod kontrolu.