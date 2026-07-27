Uskoro rekonstrukcija puta Noćaj – Radenković (Video)

Gradonačelnik Sremske Mitrovice , Branislav Nedimović, obišao je završene radove, ali i lokacije na kojima uskoro počinje rekonstrukcija infrastrukture. Nakon završetka radova na saobraćajnici u Jarku, radovi su nastavljeni u Mačvi, gde se trenutno uređuje deonica kroz Noćaj, duga gotovo dva i po kilometra. Uskoro počinje i velika rekonstrukcija puta Noćaj-Radenković, vredna 340 miliona dinara.

Pored same asfaltne rekonstrukcije kolovoza , biće izgrađena nova autobuska stajališta radi bezbednijeg prevoza putnika, dečja igrališta za najmlađe meštane, kao i uređene i ozelenjene sve javne površine.