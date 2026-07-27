Efikasniji prevoz pacijenata na dijalizu u Rumi

Pacijenti iz rumske opštine koji odlaze na dijalizu u Opštu bolnicu u Sremskoj Mitrovici od aprila imaju organizovan kvalitetniji i efikasniji prevoz. Uvođenjem drugog specijalizovanog sanitetskog vozila omogućeno je bolje planiranje vožnji, kraće vreme čekanja i veći komfor za pacijente. Nova organizacija rada doprinela je i racionalnijem korišćenju vozila, pa se prevoz sada obavlja u tri umesto četiri smene, uz manje troškove i manju kilometražu. U Domu zdravlja „Ruma” ističu da je prioritet da pacijentima kojima je dijaliza neophodna više puta nedeljno bude obezbeđen siguran i pouzdan prevoz.