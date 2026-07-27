37 humanih ljudi dalo krv u Šidu

Crveni krst Šid organizovao je akciju dobrovoljnog davanja krvi u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine, koja je održana u sali Crvenog krsta Šid.

Akciji su se odazvala 43 dobrovoljna davaoca krvi, od kojih je 37 uspešno dalo krv. Među davaocima bilo je osam žena i tri nova davaoca, koji su se po prvi put uključili u ovu humanu akciju. U znak zahvalnosti za iskazanu humanost, svi davaoci krvi dobili su prigodan poklon i obrok. Sledeća redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi planirana je za 24. avgust 2026. godine, dok ćemo o terminu vanredne akcije javnost blagovremeno obavestiti.