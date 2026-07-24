“Vinarska noć” 18. avgusta u Šidu

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U Šidu će 18. avgusta biti održana manifestacija „Vinarska noć”, koja će okupiti vinare iz opštine Šid, okruženja, ali i goste iz inostranstva. Događaj će početi u 19 časova u Karađorđevoj ulici, a posetioci će imati priliku da degustiraju različita vina i upoznaju bogatu vinsku tradiciju ovog kraja. Prijave za izlagače su otvorene, a zainteresovani vinari mogu da se prijave putem telefona, elektronske pošte ili porukom na društvenim mrežama Turističke organizacije opštine Šid. Organizatori očekuju veliki broj učesnika i posetilaca, uz bogatu ponudu vina i prateći program.