Pred vikend pojačan saobraćaj na graničnim prelazima

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Zbog letnje turističke sezone i povećanog broja putovanja, predstojećeg vikenda očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na graničnim prelazima Šid i Batrovci. Veći broj vozila može usloviti povremena zadržavanja, posebno u jutarnjim i popodnevnim časovima.

Vozačima se savetuje da pre polaska provere trenutno stanje na graničnim prelazima i na vreme isplaniraju putovanje. Nadležni apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu strpljivi, poštuju saobraćajne propise i prate informacije o eventualnim zadržavanjima kako bi bezbedno stigli do svog odredišta.