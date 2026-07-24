Izmena saobraćaja u Pećincima zbog memorijalne biciklijade

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Zbog održavanja Memorijalne biciklijade „Stanislav Živković Stajko”, u nedelju, 26. jula, od 19 do 21 čas, za saobraćaj će biti zatvoren deo Ulice Slobodana Bajića u Pećincima, od centra do raskrsnice sa Brdarevom, Borisa Nikolića i Prhovačkom ulicom.

Saobraćaj će u tom periodu biti preusmeren alternativnim pravcima preko ulica Jove Neguševića, 8. vojvođanske brigade i zapadne obilaznice, kao i ulicama Školska, Braće Krstić i Brdareva.

Nadležni mole građane za razumevanje i preporučuju vozačima da koriste alternativne pravce kako bi izbegli zastoje.