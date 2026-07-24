“Dečije kulturno leto 2026” u Šidu (Video)

Turistička organizacija opštine Šid organizuje manifestaciju „Dečije kulturno leto 2026″, koja će biti održana od 27. jula do 1. avgusta na Trgu kulture. Najmlađe posetioce očekuje šest večeri ispunjenih zabavnim sadržajima, uz svakodnevne besplatne kokice, limunadu i sladoled. Svi programi počinju u 20 časova.
27. JUL (PONEDELJAK)
SVEČANO OTVARANJE UZ CIRKUSKE AKROBACIJE I PREDSTAVU „CIRKONE”
28. JUL (UTORAK)
BIOSKOP NA OTVORENOM: „MAŠA I MEDVED – JOŠ ZABAVNIJE”
29. JUL (SREDA)
BIOSKOP NA OTVORENOM: „HAJDUK U BEOGRADU”
30. JUL (ČETVRTAK)
BIOSKOP NA OTVORENOM: „DUŠICA ELI”
31. JUL (PETAK)
SPORTSKI TAKMIČARSKI DAN I DODELA NAGRADA NAJUSPEŠNIJIMA
1. AVGUST (SUBOTA)
PENA PARTY OD 20 ČASOVA