Pećinci spremni za 12. Kulturno leto (Video)

preuzeta fotografija

Kulturni centar „Pećinci” organizuje u subotu, 25. jula, tradicionalno 12. Pećinačko kulturno leto u pešačkoj zoni. Ova manifestacija okupiće brojne učesnike kroz bogat program posvećen očuvanju kulturne baštine, narodnom stvaralaštvu i sremskoj gastronomiji . Posetioci će uživati u takmičenju u kuvanju paprikaša, defileu folklornih društava i izložbi domaćih kolača. Bogat kulturno-umetnički program biće završen koncertom narodne muzike i velikim vatrometom.

15:00 – Pećinačka kotlićijada (takmičenje u kuvanju paprikaša)

18:00 – Svečano otvaranje, defile KUD-ova i gastro prezentacija „Kolači naših baka”

20:30 – Koncert narodnih pesama (Aleksandra Saška Padrov)

22:00 – Svečani vatromet .