Zabrana saobraćaja zbog vojne vežbe u Nikincima

Zbog izvođenja opitnog artiljerijskog gađanja Vojne pošte 2342-8 Nikinci, 23. jula od 8 do 19 časova, biće zabranjen saobraćaj na putevima Grabovci-Obrež, Nikinci-Brestač i letnjem putu Donji Tovarnik-Nikinci.

Građanima se skreće pažnja da je strogo zabranjeno približavanje prostoru poligona, kao i diranje eventualno neeksplodiranih projektila, koje je opasno po život. Svaki pronalazak neeksplodiranih ubojnih sredstava potrebno je odmah prijaviti policiji ili Vojsci Srbije.

Eventualna prijava materijalne štete može se podneti Vojnoj pošti 2342-8 Nikinci najkasnije do 30. jula 2026. godine.