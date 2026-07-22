Voda u Savi ispravna za kupanje

Rezultati analize, koju je izvršio Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica, pokazali su da voda na lokacijama Mala plaža, Početak plaže i „Dispanzer” ispunjava propisane standarde i odgovara za kupanje. Uzorkovanje je obavljeno 15. jula, a ispitivanje je završeno 20. jula 2026. godine. Iz JKP „Komunalije” Sremska Mitrovica apeluju na građane da se pridržavaju preporuka za bezbedno kupanje – da izbegavaju ronjenje i prskanje, da se nakon izlaska iz Save obavezno istuširaju čistom vodom, vode računa o deci i poštuju pravila ponašanja na Gradskoj plaži, kako bi boravak svih posetilaca bio bezbedan i prijatan.