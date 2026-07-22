“Miholjski susreta sela” u Batrovcima

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Ovogodišnji domaćin „Miholjskih susreta sela” na teritoriji opštine Šid biće selo Batrovci. Ugovore je, sa predstavnicima 125 lokalnih samouprava, potpisao ministar za brigu o selu, Milan Krkobabić, koji je tom prilikom istakao da će ove godine u „Miholjskim susretima sela” učestvovati oko 1.800 sela širom Srbije i poručio da će prve manifestacije u okviru ovogodišnjih „Miholjskih susreta sela” početi uskoro, ističući da je cilj programa povezivanje ljudi, očuvanje tradicije i oživljavanje društvenog života u seoskim sredinama širom Srbije. Opština Šid učestvuje u ovoj manifestaciji već šestu godinu zaredom.