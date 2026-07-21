Danas se obeležava Sveti Prokopije

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Srpska pravoslavna crkva danas obeležava praznik Svetog velikomučenika Prokopija, jednog od najpoštovanijih svetitelja u pravoslavlju. Sveti Prokopije je krsna slava mnogih porodica, a kao svog zaštitnika proslavljaju ga i kamenoresci i rudari. Prema narodnom verovanju, na ovaj dan nije dobro obavljati poslove koji podrazumevaju kopanje zemlje. U pojedinim krajevima Srbije veruje se da je praznik Svetog Prokopija posebno povoljan za sklapanje brakova, jer se smatra da svetitelj blagosilja mladence i čuva porodicu. Takođe se poštuje i kao zaštitnik dece. Sveti Prokopije ubraja se među takozvane ognjevite svece, zajedno sa Svetim Ilijom, Ognjenom Marijom i Svetim Pantelejmonom, kojima narod pripisuje posebnu moć i zaštitu. Živeo je u četvrtom veku i ostao upamćen kao hrabri hrišćanski mučenik koji je stradao zbog svoje vere.