Bulatović: Putevi u Šidskoj opštini se rade isključivo zahvaljujući politici i obećanjima predsednika Vučića (Video)

Televizijski intervju sa narodnim poslanikom i koordinatorom SNS-a za Šid, Dejanom Bulatovićem, Sremska televizija emituje večeras od 20 sati u emisiji Tema. Razgovor će biti fokusiran na lokalne teme, ali i na aktuelnu političku situaciju. Jedno od pitanja u emisiji je koji od projekata će građani Šida prvi osetiti kao najveću promenu? Podsećamo, prilikom nedavne posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića Batrovcima , najavljena je rekonstrukcija puteva, škola, rešavanje vodosnabdevanja i razvoj industrijske zone. Putarska mehanizacija je od tada na terenu i radi na najkritičnijim deonicama, i to je prvi benefit koji će građani osetiti , rekao je Bulatović i oštro osudio pokušaje pojedinaca da obećanje predsednika Vučića o rekonstrukciji puteva prisvoje kao svoju zaslugu, jer, kako je rekao Bulatović, opština Šid za taj posao nije imala urađene čak ni projekte, a o sredstvima da se i ne priča. Građani znaju ko ispunjava obećanja, poručio je Bulatović.