Letnje kreativne radionice za najmlađe

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Istorijski arhiv „Srem” i ove godine organizuje letnje kreativne radionice za najmlađe, koje će biti održane 13. i 14. jula od 18 časova. Prvog dana mališani će kroz radionicu „Mali istraživači u kancelariji nekad” otkrivati kako su nekada izgledale kancelarije, kako su se čuvali važni dokumenti i na koji način se komuniciralo pre savremenih tehnologija. Drugog dana na programu je radionica „Upoznaj porodično stablo”, tokom koje će deca kroz kreativan rad napraviti svoje porodično stablo i saznati više o značaju porodične istorije i nasleđa. Iz Istorijskog arhiva „Srem” pozivaju roditelje da prijave svoje mališane i omoguće im da kroz igru, druženje i maštovite radionice steknu nova znanja i provedu kvalitetno letnje popodne.