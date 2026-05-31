Danas su Svete Trojice ili Duhovi

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici praznuju jedan od najznačajnih hrišćanskih praznika – dan Svete Trojice, koji se još zove Duhovi i Silazak Svetog duha na apostole. Praznuje se 50. dan posle Vaskrsa, pa se zove i Pedesetnica. Slavi se tri dana, a crkve su okićene zelenim grančicama i posute travom. Ne posti se i cele sedmice se praznuje, jer je “trapava nedelja”.

Po obećanju Hristovom, u pedeseti dan po Vaskrsenju i deseti po Vaznesenju, spustila se blagodat Svetog duha na učenike sina Božjeg. Oni su potom progovorili mnoge jezike, koje do tada nisu znali, i krenuli po celom svetu da propovedaju reč gospodnju.

Silaskom Svetoga Duha na apostole završeno je osnivanje Crkve Hristove. Praznik se naziva Sveta Trojica, Duhovi i Pedesetnica.

Praznik se češće Pedesetnica naziva kod Rusa i Grka.

Običaj je da se danas kuće i crkve ukrašavaju zelenilom – travom, cvećem i grančicama od kojih se, u toku molitve, u hramovima pletu venčići.

Spada u najznačajnije hrišćanske praznike, i proslavlja se tri dana, kao i Božić i Vaskrs. Crkveno praznovanje nastavlja se čitave sedmice, tokom koje se nijedan dan ne posti, jer je to takozvana trapava nedelja.

Dan Svete Trojice su krsna slava mesta i gradova, ali i zavetine. Česte su litije.