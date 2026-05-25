PKV o saradnji sa Kinom

Predsednik Privredne komore Vojvodine , Vladimir Gak, i pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Bojan Vranjković, obišli su kompaniju „Lugan – Hebei Land Port”, modernu međunarodnu kompaniju koja se prostire na preko 400 hektara, a počela je izgradnju i poslovanje 2014. godine.

Fokusirani su na međunarodnu logistiku. Sa kinesko-evropskim železničkim transportom kao okosnicom , pružaju integrisane usluge – carinjenje, transport, skladištenje i razvoj međunarodne multimodalne transportne mreže.

Ova kompanija zainteresovana je za izgradnju logističkog centra u Batajnici. Posle izgradnje terminala postoji interesovanje za razvoj centra u Batajnici , koji bi bio logistički centar za međunarodnu trgovinu za ceo Balkan, što je bila jedna od tema sastanka koji je održan sa generalnim direktorom kompanije, Liom Jimpangom.

Obišli su i kompaniju „Z & S”, koja se bavi proizvodnjom ležajeva, a iz fabrike u Kini izvozi u ceo svet. Vlasnik fabrike istakao je prilikom obilaska da je posao proizvodnje ležajeva započeo u Srbiji. Tokom obilaska fabrike istaknuto je da je provincija Hebej poznata po snažnoj industrijskoj bazi i proizvodnji čelika.