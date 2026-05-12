Novi put važan za privredu i meštane Šimanovaca

Predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić, zajedno sa predstavnicima Mesne zajednice Šimanovci i meštanima, obišao je radove na izgradnji nove saobraćajnice u industrijskoj zoni i rekonstrukciji Ulice vojvode Vuka, na koju se nadovezuje nova saobraćajnica. Sredstva za finansiranje ovih radova obezbedilo je Ministarstvo privrede republičke Vlade. Koordinator projekta Milan Mijić istakao je da je nova saobraćajnica predviđena pre svega za težak teretni saobraćaj, pa su toj nameni prilagođene i karakteristike saobraćajnice. Ovim projektom obuhvaćena je izgradnja puta u dužini od 1.500 metara, sa pratećom vodovodnom i kanalizacionom mrežom, koja se nadovezuje na postojeću mrežu, kao i rekonstrukcija Ulice vojvode Vuka u dužini od 1.060 metara. Širina saobraćajnice je 6 metara, piše između ostalog na sajtu O. Pećinci.