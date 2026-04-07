Liga budućih šampiona Ruma: Rezultati 20. vikenda (Video)

Odigrane su utakmice 20. vikenda LIGE BUDUĆIH ŠAMPIONA u Sportskom centru “Gimnazijum” u Rumi. Postignuti su sledeći rezultati:
Generacija 2013:
FK „ Trgovački „ SM – GFK „ Sloven „ Ruma 3:8
Generacija 2014:
FK „ Radnički „ Irig – FK „ Radnički „ Šid 0:8
ŠF „ Trgovački „ – RFC „ Inđija „ 3:4
RFC „ Inđija „ – FK „ Jedinstvo „ SP 10:0
FK“ Radnički „ SM – ŠF „ Fruškać „ Ruma 6:0
ŽFK „ Ruma „ – FK „ Radnički „ SM 0:3
Generacija 2015:
FK „ Radnički „ Irig – FK „ 1.Maj“ Ruma 3:1
FK „ Radnički „ Šid – FK“ Radnički „ SM 2:8
FK „ Donji Srem „ Pećinci – FK „ Sloboda „ DT 0:1
Generacija 2016:
FK „ Sloboda „ D.Tovarnik – FK“ Radnički „ SM 2:2
GFK „ Sloven „ – FK „ 1.Maj „ Ruma 7:0
Generacija 2017:
RFC „ Inđija „ – ŠF „ Lavovi 022 „ Ruma 6:2ŠF „ Trgovački plavi“ SM – FK „ Radnički „ Irig 6:1
GFK „ Sloven „ Ruma – ŠF „ Trgovački plavi“ SM 4:1
GFK „ Sloven 1924„ Ruma– ŠF „ Lavovi 022 „ Ruma 6:3
Generacija 2018:
GFK „ Sloven „ Ruma – ŠF „ Fruškać „ Ruma 4:1
ŠF “ Trgovački beli„ SM – FK „ Radnički „ Irig 4:4
ŠF “ Trgovački plavi„ SM – FK „ Radnički „ Šid 4:0
FK“ Radnički „ SM – RFC „ Inđija „ 0:8
GFK „ Sloven 1924„ Ruma – FK „ PSK „ Putinci 8:4
FK „ Jedinstvo„ SP – ŠF „ Lavovi 022 „ Ruma 2:4
Razvojna liga 2014-2015:
RFC „ Inđija „ – ŠF „ Lavovi 022 „2:6
FK „ Radnički „ Irig– FK „ Hajduk „ Beška 4:4
