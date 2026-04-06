U susret Danu zdravlja

Iz Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici podsećaju da će u utorak, 7. aprila, biti obeležen Svetski dan zdravlja, a Svetska zdravstvena organizacija ove godine nastupa sa jasnom porukom: „Zajedno za zdravlje. Stanimo uz nauku. ” Ova kampanja nije zamišljena samo kao simbolična poruka za jedan dan, već kao poziv koji će trajati tokom cele godine. Ideja je jednostavna, ali snažna – u vremenu informativne buke, zdravstvenih mitova i brzih saveta sa društvenih mreža, briga o zdravlju mora ponovo da se oslanja na provereno znanje. Ovogodišnja kampanja zato naglašava poverenje u nauku, činjenice i smernice zasnovane na dokazima. Sremska Mitrovica će Svetski dan zdravlja obeležiti 7. aprila, od 8 do 11h, u prostorijama Turističkog info centra u Gradskom parku, različitim besplatnim zdravstvenim pregledima i lekarskim savetima, a za organizaciju su zaduženi mitrovački Zdravstveni centar i Zavod za javno zdravlje, u saradnji sa Crvenim krstom, Medicinskom školom, Udruženjem bubrežnih invalida i Kancelarijom za mlade.