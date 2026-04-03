Nova cena dizela za poljoprivrednike

U Srbiji je od danas najviša maloprodajna cena evrodizela namenjenog registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima povećana s 181 na 184 dinara po litru. Kako je objavljeno u Službenom glasniku, odluku o izmenama Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte donela je Vlada Srbije 2. aprila. Uredba o ograničenju visine cena derivata nafte kojom se propisuje način utvrđivanja najviših maloprodajnih cena za evrodizel i benzin evro premium BMB 95 krajem marta produžena je do 23. juna. Vlada Srbije je juče produžila do 2. maja i zabranu izvoza nafte i naftnih derivata, kako su naveli, radi zaštite domaćeg tržišta od nestašice derivata nafte. Resorni ministar Dragan Glamočić kazao je da će poljoprivrednici i dalje imati pravo na povraćaj akcize u vrednosti od 57,64 dinara po litru. Za nepoštovanje uredbe predviđene su novčane kazne od 100.000 do dva miliona dinara za pravna lica, za odgovorno lice u pravnom licu kazne su od 5.000 do 150.000 dinara, dok će se preduzetnik kazniti kaznom od 10.000 do 500.000 dinara. Moguće je izreći i meru zabrane obavljanja delatnosti u trajanju od šest meseci do godinu dana. Nadzor nad primenom ove Uredbe sprovodi Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine.