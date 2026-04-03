Katolički vernici danas obeležavaju Veliki petak

Katolički vernici širom sveta danas obeležavaju Veliki petak, jedan od najznačajnijih i najtužnijih dana u hrišćanskom kalendaru. Ovaj dan posvećen je sećanju na raspeće i smrt Isusa Hrista , koji je, prema hrišćanskom verovanju, stradao na Golgoti kako bi doneo spasenje čovečanstvu. Veliki petak deo je Velike nedelje i dolazi dva dana pre Uskrsa , najvećeg hrišćanskog praznika. U katoličkoj tradiciji ovaj dan protiče u znaku strogog posta, molitve i tišine. Veliki petak predstavlja uvod u proslavu Uskrsa, koji katolički vernici ove godine obeležavaju 5. aprila, dok se Uskrsni ponedeljak obeležava dan kasnije.