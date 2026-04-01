Fotografija vas zove: Dođite u Šimanovce 5. aprila

preuzeta fotografija

Foto klub „Šimanovci” organizuje, 5. aprila, za sve ljubitelje fotografije, foto-izlet. Kako prenosi sajt Opštine Pećinci, Slobodan Čavić, fotograf i predsednik ovog kluba, je rekao da je cilj izleta da se zajedno istražuje, razmenjuju iskustva, da se nauči nešto novo, ali i zabeleže jedinstveni trenuci uhvaćeni objektivom. Za foto-izlet mogu da se prijave svi članovi Foto kluba „Šimanovci”, kao i početnici koji nisu članovi, ali su sa teritorije pećinačke opštine i poseduju svoj foto-aparat. Tokom izleta biće održan kurs fotografije za početnike, kao i rad sa modelima, namenjen svima koji žele da nauče osnove fotografije, bolje razumeju svetlo, kompoziciju i kadar i naprave prve korake ka ozbiljnijem bavljenju fotografijom. Skup je u Šimanovcima, dok će vreme okupljanja i tačna lokacija održavanja kursa i izleta biti naknadno objavljeni.