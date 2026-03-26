Otvorena izložba skulptura i grafika “Preoblikovanje vatrom”

preuzeta fotografija

U Galeriji Kuće Vojnovića otvorena je samostalna izložba skulptura i grafika „ Preoblikovanje vatrom”, akademskog umetnika Borislava Bore Nikolića iz Novog Sada. Izložba je nastala u saradnji sa Udruženjem likovnih umetnika Inđije i Kulturnim centrom Inđija. Bora Nikolić rođen je u Novom Sadu 1978. godine, gde je završio srednju umetničku školu za dizajn „ Bogdan Šuput”. Diplomirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 2004. godine, na vajarskom odseku u klasi profesorke Gordane Kaljalović. Izložba je otvorena za posetioce do 15. aprila 2026. godine, radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.