Zakazivanje termina za upis prvaka preko eUprave

Zakazivanje termina za testiranje i upis dece u prvi razred osnovne škole počinje danas na portalu eUprava, a roditeljima će usluga biti dostupna do 31. maja. Ministarstvo prosvete, uz podršku Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, i ove godine je obezbedilo uslugu zakazivanja termina za upis kroz aplikaciju eZakazivanje termina za upis i testiranje deteta u osnovnoj školi na portalu eUprava. Roditelji prilikom dolaska na testiranje i upis deteta ne moraju da donose dokumenta potrebna za upis, jer će škola pribaviti potrebne podatke elektronskim putem po službenoj dužnosti. Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu ranije je saopštila da je potrebno da roditelj, kako bi koristio elektronsku uslugu, bude registrovan korisnik Portala eUprava, odnosno da ima kreiran nalog na Portalu za elektronsku identifikaciju eid.gov.rs. Kada roditelj pokrene uslugu, koja je dostupna kako na srpskom, tako i na jezicima nacionalnih manjina, potrebno je da odabere školu kojoj dete teritorijalno pripada, zatim ponuđeni termin u školi, i da popuni osnovni set podataka i klikne na dugme “Podnesi. ” Škole će po službenoj dužnosti elektronskim putem pribaviti izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o prebivalištu, uverenje o završenom pripremnom predškolskom programu, kao i potvrdu o obavljenom lekarskom pregledu. Osnovno obrazovanje i vaspitanje je obavezno. Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik, dužan je da obezbedi da njegovo dete upiše i redovno pohađa školu. Upisom u prvi razred dete stiče svojstvo učenika. U prvi razred osnovne škole upisuje se svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina. Dete starosti od šest do šest i po godina upisuje se u prvi razred nakon provere spremnosti za polazak u školu koju organizuje škola. Proveru spremnosti deteta vrši psiholog, odnosno pedagog škole primenom standardnih postupaka i instrumenata.