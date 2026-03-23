Nedimović : “Vežite se – polećemo do kraja nedelje” (Video)

Mitrovački gradonačelnik Branislav Nedimović obratio se na društvenim mrežama rečima da su u toku poslednje pripreme sa inženjerima za rekonstrukciju kompletne ulice Petra Preradovića….

“Čekaju nas novi kružni tokovi, LIDL, nova podzemna i nadzemna infrastruktura… Vežite se – polećemo do kraja sledeće nedelje”

poručio je Nedimović i tako najavio planirane infrastrukturne radove na teritoriji Grada. Podsećamo, kako je ranije rečeno , radovi na rekonstrukciji ulice Petra Preradovića obuhvatiće deonicu od Popovićeve škole do pružnog prelaza, izgradnju kružnog toka kod groblja, kao i otvaranje nove saobraćajnice koja će povezati ulicu Petra Preradovića sa ulicom Kralja Aleksandra Karađorđevića i Kuzminskom. U blizini je planirana i izgradnja supermarketa. Očekuje se dobijanje građevinske dozvole za izgradnju podvožnjaka prema naselju Mala Bosna. To je samo deo planiranih ulaganja, koja će po proceni predstavnika vlasti u ovoj i idućoj godini biti između 25 i 30 miliona evra.