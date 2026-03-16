Podela paketa solidarne pomoći

Podela paketa solidarne pomoći za penzionere u Srbiji počinje 20. marta, saopštio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO). Najstariji građani pakete će moći da preuzmu u gradskim i opštinskim udruženjima penzionera. Paketi su namenjeni najugroženijim penzionerima, a sadrže osnovne životne namirnice i sredstva za ličnu higijenu. Distribucija će se vršiti preko lokalnih udruženja penzionera, gde će korisnici, nakon objavljivanja spiskova, moći da preuzmu pomoć. Cilj ove akcije je da se, u saradnji države i penzionerskih organizacija, pruži podrška najugroženijim starijim sugrađanima.