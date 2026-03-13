Humanitarni koncerti (Video)

Muzičko-kreativni centar „Vivak“ organizuje humanitarne koncerte sa ciljem prikupljanja novčanih sredstava za lečenje dvadesetjednogodišnjeg Mihajla Cvetkovića iz Sremska Mitrovica, koji se bori sa teškom bolešću – tumorom očne duplje.Koncerti će biti održani 19. marta u 19 časova u Visokoj školi strukovnih studija „Sirmium“, kao i 25. marta u 19 časova u Pozorište Dobrica Milutinovic. Ulaz na koncerte biće dobrovoljna donacija, a sav prikupljeni novac namenjen je za Mihajlovo lečenje, uz mogućnost podrške i putem slanjem SMS poruke 1941 na broj 3030.