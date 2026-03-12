Održana smotra recitatora u Šidu

preuzeta fotografija

Opštinska smotra recitatora „Pesniče naroda mog”, koju tradicionalno organizuje Kulturno-obrazovni centar, održana je 2. i 3. marta 2026. godine. Ova manifestacija, posvećena negovanju lepe reči, poezije i govornog izraza kod mladih, i ove godine okupila je veliki broj talentovanih učenika sa teritorije opštine. Na ovogodišnjoj smotri učestvovalo je ukupno 86 učenika, raspoređenih u tri uzrasne kategorije. Takmičari su se predstavili pažljivo odabranim stihovima domaćih i stranih pesnika, pokazujući visok nivo interpretacije, scenskog nastupa i razumevanja poetskog teksta. Stručni žiri imao je izuzetno težak zadatak da, među brojnim kvalitetnim nastupima, odabere najuspešnije recitatore. Najbolje ocenjeni učenici izborili su plasman na Zonsku smotru recitatora, koja će biti održana 21. i 22. marta 2026. godine u Sremskoj Mitrovici, gde će predstavljati svoje škole i opštinu. Pored plasiranih učenika, koji su nagrađeni diplomama i prigodnim nagradama, ove godine dodeljene su i posebne zahvalnice kao podstrek za dalji rad i učešće u budućim takmičenjima učenicima čiji su nastupi bili veoma zapaženi i po kvalitetu bliski nagrađenima.