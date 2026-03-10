Uvođenje oznake “100% iz Srbije”

preuzeta fotografija

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srbije pripremilo je novi pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane, sa ciljem podrške domaćoj proizvodnji i jačanja poverenja potrošača. Najvažnija novina je uvođenje oznake „100% iz Srbije”, kojom će biti obeleženi proizvodi čiji su sastojci poreklom iz Srbije. Isključeni su samo sastojci kao što su so, aditivi i enzimi. Oznaka je dobrovoljna, a proizvođač koji je koristi odgovoran je za ispravnost podataka. Za nepravilno označavanje predviđene su kazne. Proizvodi sa minimalnim količinama sastojaka koji se ne mogu obezbediti iz Srbije mogu nositi oznaku, ako taj udeo ne prelazi dva odsto i ne menja prirodu ili nutritivnu vrednost proizvoda. Stara oznaka za meso poreklom iz Srbije biće uklonjena, jer nova „100% iz Srbije” važi za sve proizvode. Za meso koje nije iz Srbije, obaveza je jasno naznačiti zemlju porekla. Visina slova na oznaci mora biti najmanje pet milimetara, dok za manju ambalažu do 80 cm² najmanje dva milimetra. Precizno je definisano i označavanje mleka i proizvoda od mleka – obavezno je na deklaraciji navesti naziv i adresu proizvođača ili prerađivača registrovanog u Srbiji. Grafička oznaka „100% iz Srbije” može se koristiti odmah, osmog dana od objavljivanja pravilnika u „Službenom glasniku Republike Srbije”, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede.