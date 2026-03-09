Rezultati fudbalskih utakmica (Video)

SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 16. KOLO (14.30 ČASOVA):
Startovao je drugi deo trećeligaškog fudbalskog takmičenja u Vojvodini. Odmah na startu i pad jesenjeg šampiona. U Staroj Pazovi, na Feniks Areni, Jedinstvo je golom Nikše Delibašića zaustavilo komšijski sastav Železničara.
SUBOTA:
SLOGA ČONOPLJA – NAFTAGAS ELEMIR (0:1)
SLOBODA DONJI TOVARNIK – DINAMO 1945 PANČEVO (1:1)
JEDINSTVO STARA PAZOVA – ŽELEZNIČAR INĐIJA (1:0)
INĐIJA – OFK KIKINDA (0:0)
OFK VRBAS – VETERNIK (2:0)
GFK SLOVEN RUMA – HAJDUK DIVOŠ (0:2)
NEDELJA:
OMLADINAC NOVI BANOVCI – OFK BAČKA BAČKA PALANKA (2:2)
MLADOST OMOLJICA – MLADOST BAČKI JARAK (1:2)
VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 16. KOLO (14.30 ČASOVA):
Start drugog dela sezone u Vojvođanskoj fudbalskoj ligi Jug je već obeležen rezultatom upisanim u Šidu. Gost iz Ogara brojao je do 16. Fudbaleri Donjeg Srema 2015. su uspeli da ostanu neporaženi na svom terenu u duelu sa timom Dunava. Beščani su slavili u Laćarku.
SUBOTA:
SLOGA TEMERIN – RADNIČKI NOVA PAZOVA (0:2)
INDEX NOVI SAD – FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC (4:0)
RADNIČKI 1910 ŠID – ŠUMAR OGAR (0:16)
NEDELJA:
BORAC ŠAJKAŠ – JADRAN GOLUBINCI (2:1)
DONJI SREM 2015 PEĆINCI – DUNAV STARI BANOVCI (1:1)
PODUNAVAC BELEGIŠ – JEDINSTVO RUMENKA (NEMAMO REZULTAT)
LSK LAĆARAK – HAJDUK BEŠKA (0:2)
TSK TEMERIN – SREM SREMSKI MIHALJEVCI (2:5)
SREMSKA LIGA, 16. KOLO (14.30 ČASOVA):
Jedan od derbi susreta prvog prolećnog kola Sremske lige odigran je u Vognju. Jesenji šampion ostao je neporažen. Fudbaleri Podrinja sa pobedom u Vitojevcima započeli su drugi deo sezone Sremske lige. U Rumi nije viđen nijedan gol.
SUBOTA:
1. MAJ RUMA – BORAC 1925 MARTINCI (0:0)
PARTIZAN – PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA (0:3)
NEDELJA:
NAPREDAK POPINCI – HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI (1:0)
ČSK ČORTANOVCI – BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI (5:1)
LJUKOVO – HAJDUK VIŠNJIĆEVO (3:0)
OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE – SREMAC VOJKA (2:2)
KAMENI AŠANJA – JEDINSTVO RUMA (1:2)
SLOGA VOGANJ – POLET NOVI KARLOVCI (1:1)
(Redakcija)