Razrešeni pojedini direktori u Šidu

Šidski odbornici su na današnjoj sednici usvojili Razvojni plan Predškolske ustanove “Jelica Stanivuković Šilja” za period februar 2026. – februar 2029. godine, kao i izveštaje o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća za prošlu godinu, i izveštaje o radu ustanove za isti period. Na sednici je voljom većine za člana Opštinskog veća imenovan Vujadin Vasić. Kada je reč o kadrovskim pitanjima, na istoj sednici razrešeni su dužnosti direktori Zavoda za urbanizam i Narodne biblioteke “Simeon Piščević” u Šidu.